Глава МИД РФ прокомментировал слова главы ЕК о необходимости предоставления Украине "последней нитки и ружья".

"Последний патрон" от главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, который европейская чиновница готова отдать на вооружение для киевского режима, не помешал бы самому Владимиру Зеленскому. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ". Чиновник указал на то, что вместо того, чтобы цыкнуть на "это существо", глава ЕК с пафосом говорит о том, что ВСУ регион должен отдать даже самую последнюю нитку и ружье, чтобы только Киев смог победить Москву и якобы этим действием защитить общеевропейские ценности.

Вот несколько дней назад спрашивал в Анталье: "Когда вы признаете неизбежность сохранения Украины в уже усеченных границах? Каким вы видите режим этой усеченной Украины? Вы заставите их отменить законы, запрещающие русский язык везде и всюду?" Нигде такого нет... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: большинство в ЕС и НАТО "кисло" относятся к идее миротворцев на Украине.

Фото и видео: МИД России