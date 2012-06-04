Глава МИД РФ оценил предложение Кита Стармера и Эмманюэля Макрона по "коалиции желающих".

Большая часть стран Европейского союза и НАТО "кисло" относятся к идее размещения собственных миротворческих сил на украинской территории. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ". Чиновник прокомментировал предложение британского премьер-министра Кира Стармера и французского президента Эмманюэля Макрона, которые сейчас собирают "коалицию желающих" помочь стран. В частности, к данно инициативе уже примкнули прибалтийские государства. Однако большая часть международных союзников Украины говорит о том, что ключевой задачей является остановить конфликт, хотя политическое урегулирование проблемы они все равно откладывают "на потом".

Что будете делать, пока это перемирие вдруг гипотетически "объявится" без прочного урегулирования? Будете вооружать, помогать принудительно мобилизовывать бедных украинцев, за которыми носятся и из туалетных кабинок "вырывают" на глазах матерей, запихивают в автомобили ТЦК? Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров обратил внимание на слова специального посланника президента США по Украине Кита Келлога. Ранее иностранный эксперт указал СМИ, что сейчас ведется много разговоров про миротворцев. Речь шла о том, что такой контингент якобынадо ввести в ту часть, которая находится за рекой Днепр, то есть, подразумевая, что до территории Днепра киевскому режиму надо "смириться".

Будет, а вернее уже было, самоопределение народа. Предлагает на правом берегу Днепра сделать "зоны ответственности" что-то вроде Берлина, как было после Второй мировой войны. Пошел шум и крик. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ понимает разницу между взаимовыгодной сделкой с США и новой ловушкой.

Фото и видео: МИД России