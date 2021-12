Лавров пошутил, процитировав журналистам песню Армстронга

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров шутя обратился к журналистам, процитировав им слова из песни Луи Армстронга. Инцидент произошел по завершению приветственного слова в рамках переговоров дипломатов с коллегами из Боснии и Герцеговины. Мероприятие состоялось в Сочи. Министр Лавров предложил иностранке Бисере Туркович отпустить корреспондентов из комнаты.

Let my people go.

Сергей Лавров, глава МИД РФ