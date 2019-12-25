Лавров пошутил, процитировав журналистам песню Армстронга

Глава МИД РФ попросил коллегу из Боснии и Герцеговины отпустить журналистов из комнаты.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров шутя обратился к журналистам, процитировав им слова из песни Луи Армстронга. Инцидент произошел по завершению приветственного слова в рамках переговоров дипломатов с коллегами из Боснии и Герцеговины. Мероприятие состоялось в Сочи. Министр Лавров предложил иностранке Бисере Туркович отпустить корреспондентов из комнаты.

Let my people go. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что российский министр известен своим чувством юмора. Ранее на полях заседания СМИД ОБСЕ, которые прошли в Стокгольме в начале декабря он пошутил на встрече с британской коллегой Элизабет Трасс. Сергей Лавров объяснил фотографам, которые снимали их продолжительное время, что не собирается танцевать с женщиной. После чего чиновник попросил прессу покинуть помещение.

Россия вышла из Договора по открытому небу и приостановила выполнение обязательств по нему.

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