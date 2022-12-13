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Лавров: попытки изолировать Россию провалились

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Министр отметил, что этот факт вынуждены признать на Западе.

Попытки изолировать Россию провалились. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на выступлении в ходе правительственного часа в Госдуме.

Министр отметил, что этот факт вынуждены признать на Западе. По словам Лаврова, утвержденный президентом Владимиром Путиным внешнеполитический курс на отстаивание национальных интересов доказывает свою эффективность. Он подчеркнул, что курс также направлен на открытость для широкого международного сотрудничества.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай работают над упрочнением партнерства.

Видео: Дума ТВ

Теги: изоляция, мид россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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