Лавров: Россия и Китай работают над упрочнением партнерства

Россия и Китай работают над упрочнением стратегического партнерства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, партнерство Москвы и Пекина достигло исторически беспрецедентно высокого уровня. Лавров подчеркнул, что нынешняя связка двух стран цементирует фундамент формирующейся полицентричной архитектуры.
Ранее Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России в мире
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