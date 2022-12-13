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Лавров: Россия и Китай работают над упрочнением партнерства

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По его словам, партнерство Москвы и Пекина достигло исторически беспрецедентно высокого уровня.

Россия и Китай работают над упрочнением стратегического партнерства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, партнерство Москвы и Пекина достигло исторически беспрецедентно высокого уровня. Лавров подчеркнул, что нынешняя связка двух стран цементирует фундамент формирующейся полицентричной архитектуры.

Ранее Лавров заявил, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России в мире

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: китай, мид россии, партнерство, россия, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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