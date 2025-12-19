Лавров: переговоры по Украине продолжаются, впереди еще большая дистанция

Глава МИД РФ рассказал ло контактах с американскими представителями.

Мирные переговоры по урегулированию регионального конфликта с Киевом все еще продолжаются, а впереди у делегаций фиксируется большая дистанция. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для журналистов телеканала НТВ.

Нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп "поставил на место" европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить... Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там. Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, - там впереди еще большая дистанция. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат заметил, что ведущие позиции Москвы на геополитическом рынке ядерной энергетики в настоящее время бросают вызов американским коллегам, поэтому Вашингтон стремится изменить ситуацию. В частности, США пытаются переквалифицировать энергетику европейских стран, в которых сейчас работает Россия, под собственные стандарты. Во внешнеполитическом ведомстве страны заметили, что подход в отношениях с Белым домом известен, работа ведется исходя из национальных интересов. Сергей Лавров добавил, что Москва не приемлет методы торговых, экономических, валютных войн, злоупотребление американским долларом. По мнению дипломата, коллеги из США даже не стесняются того, что ведут подобную практику "в невиданных масштабах".

Лавров: Европа "настырно продирается" в Черноморский регион.

Фото: МИД России