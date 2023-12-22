Лавров: переговоры США с Ближним Востоком оборачиваются вспышками кровопролития

По его словам, Вашингтон последовательно блокирует все международные усилия по деэскалации конфликта.

Переговоры США с Ближним Востоком оборачиваются вспышками кровопролития. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации в азиатском регионе.

По его словам, Вашингтон последовательно блокирует все международные усилия по деэскалации конфликта. Лавров напомнил о словах советника президента США по нацбезопасноти Джейка Салливана, который заявил, что "Ближневосточный регион не был таким спокойным на протяжении двух последних десятилетий".

Каждый виток самонадеянной односторонней политики США на Ближнем Востоке, их сепаратных, челночных переговоров с регионалами, сопровождаемых финансовыми посулами, заканчиваются все более кровавой вспышкой эскалации. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что изворотливость дипломатии США в палестино-израильском конфликте вызывает оторопь.

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