Лавров отверг вероятность вступления России в НАТО

РФ не возьмут в альянс, так как Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников на международной арене.

Россия не вступит в ряды Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Youtube-канала "Соловьев Livе".

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, основная причина заключается в том, что члены-государства блока не желают иметь сопоставимых по влиянию соперников на международной арене.

Конечно, нет. Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо маломальских сопоставимых по влиянию соперников на международной арене. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр считает, что по этой же причине в настоящее время идет активное противостояние возвышению КНР, которая "переиграла Запад по его же правилам и на его поле".

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в 1990-х годах страны НАТО "надули, просто нагло обманули" Россию. По мнению главы государства, альянс заверял тогдашнее руководство страны в том, что не станут продвигать НАТО на Восточный фланг Европы.

Видео: МИД РФ