Лавров отреагировал на инициативу Турчака о поставках вооружения для ДНР и ЛНР

Глава МИД призвал сосредоточить внимание Запада и Киева на выполнении Минских соглашений.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отреагировал на инициативу сенатора Андрея Турчака о поставках вооружения для ДНР и ЛНР. В беседе с журналистами министр уточнил, что в первую очередь участникам конфликта следует строго соблюдать Минские договоренности, которые над данный момент Киев саботирует.

Западные кураторы украинского режима заверяли нас, в том числе, американцы, что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, которые были в минске в 2015 году подписаны. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что Андрей Турчак призвал коллег из парламента признать необходимость поставок оборонительного оружия на Донбасс в адрес самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик. Сенатор уверен, что Украина готовится к наступлению на Донбассе. Лавров исходит в позиции из того, что Запад должен обеспечить реализацию Минских соглашений со стороны Киева. В этом случае, по словам министра, "все вопросы отпадут".

Турчак: Россия должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

