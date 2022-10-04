Лавров: официальные лица Украины уже не стесняются своей неонацистской сущности

По его словам, нынешний режим не может представлять интересы граждан.

Официальные лица Украины уже не стесняются своей неонацистской сущности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров пленарном заседании верхней палаты Совета Федерации.

По его словам, нынешний режим не может представлять интересы граждан. Он напомнил, что с 2014 года ВСУ и неонацистские батальоны убивали и калечили мирных жителей Донбасса. Также Лавров отметил, что Запад закрывал глаза на преступления киевского режима.

Сама Украина фактически превратилась в агрессивное тоталитарное государство, где принимаются дискриминационные законы. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее мы сообщали, что Совфед ратифицировал договор с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

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