Глава МИД считает, что экономика стран будет долго восстанавливаться.

Сергей Лавров оценил влияние коронавируса на мировую экономику. Об этом глава МИД России рассказал во время онлайн-лекции для студентов МГИМО. Чиновник считает, что пандемия COVID-19 нанесла мощный удар по глобальной экономической системе. В результате правительствам придется долго восстанавливать отрасль.

По прогнозам большинства экспертов, экономике предстоит очень длительный период восстановления прокомментировал Сергей Лавров

Чиновник рассказал, что к серьезным экономическим потрясениям экономику привели ограничения в любых контактах между людьми. Приостановлены гуманитарные, научные, туристические, образовательные обмены между странами. В сложившихся условиях возможности дипломатов значительно ограничены.

Лавров заявил, что выполнение договоренностей по Донбассу срывают в Киеве.