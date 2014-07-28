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Лавров обвинил Европу в неоколониальном мышлении в отношении России

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Глава МИД РФ рассказал о двойных стандартах в регионе.

Сергей Лавров обвинил Европу в неоколониальном мышлении в отношении России.  Соответствующее мнение в эфире телеканала "Россия-1" высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник дал интервью ведущей проекта "60 минут". Таким образом дипломат отреагировал на вопрос о цинизме региональных политиков, которые требуют от партнеров введения все больших санкций против Москвы, однако при этом остаются вторым по объему торгово-экономическим партнером для РФ.

Это чисто по-европейски. Это можно назвать цинизмом, я бы это назвал неоколониальным мышлением, которое появляется везде и всюду..."Мы так решили, мы так захотели, нам так можно, а вам нельзя".

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ заметил, что европейские политики должны самостоятельно расхлебывать свои проблемы.

Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года.

Фото и видео: МИД России

Теги: двойные стандарты, европа, мид, неоколониализм, сергей лавров, торговля
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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