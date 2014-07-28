Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года

Глава МИД РФ рассказал о том, как Израиль нарушает резолюцию ООН.

Москва в контексте палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке привержена решениям Совета Безопасности ООН от 1967 года. Страна надеется на то, что при мирном урегулировании конфликта они будут учтены. Соответствующее мнение в эфире телеканала "Россия-1" высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник дал интервью ведущей проекта "60 минут".

Когда, я надеюсь, все образумятся и все сядут за стол переговоров, надо будет конкретно смотреть на карту и соотносить свои практические действия с решениями Совета Безопасности, ну и учитывать реалии, которые сложились после 1967 года. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что постановления Всемирной организации никто не отменял и от них не отказывался. Речь идет об условиях, которые предполагают достижение договоренностей о создании палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. По мнению Сергея Лаврова, сейчас еврейское государство занимается односторонними действиями по расширению "поселений", чем нарушает эту резолюцию ООН.

Лавров заявил, что ему нет дела до паники на Западе из-за его визита в КНДР.

Фото и видео: МИД России