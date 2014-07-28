Лавров заявил, что ему нет дела до паники на Западе из-за его визита в КНДР

Глава МИД РФ оценил свою поездку в Северную Корею.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров рассказал о том, что ему нет никакого дела до того, что его рабочий визит на территорию КНДР вызовет панику в странах коллективного Запада. Соответствующее мнение в эфире телеканала "Россия-1" высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник дал интервью ведущей проекта "60 минут".

Насчет злости и паники. Мне совершенно нет никакого дела. Мы ни с кем не дружим против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что дипломат посетил Пхеньян с официальным двухдневным визитом 18–19 октября. В Северной Корее россиянин провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, а также встретился с лидером страны Ким Чен Ыном.

Лавров заявил, что Украина многим надоела в Европе.

Фото и видео: МИД России