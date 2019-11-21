Лавров: новый план по корейскому урегулированию составлен с учетом комментариев сторон

Сергей Лавров прокомментировал создание нового плана по корейскому урегулированию. По словам главы МИДА России, документ учитывает комментарии заинтересованных сторон. В список приглашенных к ознакомлению вошли представители КНДР, Республики Кореи,США и еще трех стран.
Комментарии были конструктивными, все поддержали сам замысел
добавил дипломат
После реакции иностранных партнеров в версию документа внесены дополнения. Сейчас план передан коллегам из Северной Кореи для рассмотрения вопроса о Корейском полуострове. В ближайшее время его направят и в другие государства.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Корее может появиться Центр изучения русского языка.
Видео: YouTube/ODN, CNN, Ministry of Foreign Affairs of Russia
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