Лавров: новый план по корейскому урегулированию составлен с учетом комментариев сторон

Новая версия передана остальным участникам-партнерам.

Сергей Лавров прокомментировал создание нового плана по корейскому урегулированию. По словам главы МИДА России, документ учитывает комментарии заинтересованных сторон. В список приглашенных к ознакомлению вошли представители КНДР, Республики Кореи,США и еще трех стран.

Комментарии были конструктивными, все поддержали сам замысел добавил дипломат

После реакции иностранных партнеров в версию документа внесены дополнения. Сейчас план передан коллегам из Северной Кореи для рассмотрения вопроса о Корейском полуострове. В ближайшее время его направят и в другие государства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Корее может появиться Центр изучения русского языка.

Видео: YouTube/ODN, CNN, Ministry of Foreign Affairs of Russia