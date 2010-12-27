В Корее может появиться Центр изучения русского языка

Санкт-Петербургский государственный университет может посодействовать открытию Центра изучения русского языка в корейском Инчхоне. С такой инициативой выступил вице-губернатор Петербурга Олег Марков в ходе рабочей встречи с Генконсулом Республики Корея Квон Дон Соком.
Приняла ли эту идею корейская сторона, не сообщалось. Однако мэрия Инчхона заинтересована во взаимодействии с Петербургом по развитию культурных и спортивных обменов, а так же по направлению "умный город".
Ранее в Piter.TV: В Кронштадте открыли сквер российско-корейской дружбы
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )