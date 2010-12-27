В Кронштадте открыли сквер российско-корейской дружбы

Его территория занимает 1,8 га.

В субботу, 27 июля, в Кронштадте прошла презентация сквера. Его создали в честь памяти о крейсере "Варяг" и в знак дружбы с корейским городом-партнером Инчхон.Об этом рассказала пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Маркова.

С корейской стороны на торжественном мероприятии присутствовали генеральный консул Республики Корея в Петербурге Квон Дон Сок и исполнительный директор Главного управления занятости, экономики и международных отношений администрации города-митрополии Инчхон Ким Санг Соп.

"Мы создали сквер как символ развития добрых отношений между Россией и Республикой Корея, Санкт-Петербургом, Кронштадтом и Инчхоном. В следующем году Российская Федерация и Республика Корея отметят знаменательную дату – тридцатилетие со дня установления дипломатических отношений", - сказал Олег Марков.

Также он добавил, что в 2011 году в Инчхоне появилась площадь Санкт-Петербурга в память о легендарной битве.

Сквер находится в створе улицы Зосимова и Цитадельского шоссе. С южной стороны он примыкает к береговой линии Финского залива и акватории Большого кронштадтского рейда. Отсюда в 1901 году крейсер "Варяг" ушел в поход, чтобы присоединиться к эскадре Тихого океана.

Зеленая зона расположилась на территории 1,8 га. В ней также можно встретить ландшафт в корейском стиле, беседку, информационные стенды о крейсере "Варяг" и истории дружеских отношений между Инчхоном и Кронштадтом.

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Фото: gov.spb.ru