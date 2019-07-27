Самый большой в мире Андреевский флаг развернули на Якорной площади

Утром 27 июля появились первые фото и видео материалы из Кронштадта, где на Якорной площади разворачивают самый большой в мире Андреевский флаг.
Мероприятие проводят в преддверии Дня ВМФ. В акции принимают участие более тысячи военнослужащих, волонтеров и представителей общественных организаций Петербурга.
Для официальной регистрации нового рекорда на Якорной площади присутствует эксперт Книги рекордов России.
Мобильный корреспондент Piter.TV прислал фото и видео процесса.
Фото и видео: Piter.TV
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