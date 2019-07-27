Самый большой в мире Андреевский флаг развернули на Якорной площади

Подготовка ко дню Военно-Морского Флота продолжается.

Утром 27 июля появились первые фото и видео материалы из Кронштадта, где на Якорной площади разворачивают самый большой в мире Андреевский флаг.

Мероприятие проводят в преддверии Дня ВМФ. В акции принимают участие более тысячи военнослужащих, волонтеров и представителей общественных организаций Петербурга.

Для официальной регистрации нового рекорда на Якорной площади присутствует эксперт Книги рекордов России.

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал фото и видео процесса.

Фото и видео: Piter.TV