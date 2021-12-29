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Лавров не знает, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля, это зависит не от РФ

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В МИД РФ заметили, что напряженность в регионе нагнетает не Москва.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не знает, закончится ли эскалация конфликта вокруг Украины 20 февраля, когда завершатся российско-белорусские маневры. По словам министра, это зависит не от России, так как не Москва раздувает проблему. Об этом чиновник упомянул на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в Москве.

Насчет 20 февраля вопрос не ко мне…20 февраля заканчиваются наши учения , как это и было объявлено. Закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся.

Сергей Лавров, глава МИД России

Министр уточнил, что Россия будет сама решать, как и какими средствами ей следует обеспечивать собственную национальную безопасность.

Лавров: НАТО занимает высокомерную позицию, проводя политику открытых дверей.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: военное вторжение, военные учения, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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