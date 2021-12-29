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Лавров: НАТО занимает высокомерную позицию, проводя политику открытых дверей

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Глава МИД РФ рассказал о статье альянса по принятию новых членов.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что НАТО занимает провокационную и высокомерную позицию, проводя политику открытых дверей. Такое мнение на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо  высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в Москве. По словам чиновника, военный альянс подталкивает нейтральные страны присоединяться к блоку.

Это высокомерная позиция, заодно она является прямо провокационной, потому что призвана подталкивать нейтральные страны к тому, чтобы они стучались в эту самую открытую дверь.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт напомнил прессе о том, что военный альянс ранее отверг стремление РФ юридически закрепить принцип неделимости безопасности. Чиновники отказали Москве после долгих попыток уклониться от дискуссии по данной теме. В НАТО подчеркнули, что готовы давать юридические гарантии по безопасности только в рамках самого НАТО. Сейчас же альянс, по словам Лаврова, делает то, в чем сам обвиняет Россию - наращивает силы около границ с РФ.

Лавров: РФ сегодня направит США письмо с ответом на предложения по гарантиям безопасности.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: гарантии безопасности, мид, нато, политика открытых дверей, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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