Лавров: РФ сегодня направит США письмо с ответом на предложения по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ подтвердил, что ответ будет опубликован для общественности.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что сегодня Москва направит США письмо с ответом на их инициативы по гарантиям безопасности. Такой информацией чиновник поделился с журналистами на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой.

Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров подтвердил, что российский ответ американской стороне будет опубликован. Дипломатия считает, что это абсолютно необходимо ради той задачи, чтобы интересующиеся члены гражданских обществ РФ и США представляли, что происходит и какие позиции отстаивает каждая сторона. Лавров не видит необходимости держать документы в секрете, чтобы общественное мнение не забивалось дезинформацией и ложью.

Эксперты прокомментировали угрозу санкций со стороны Великобритании.

Фото и видео: МИД России

