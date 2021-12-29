Эксперты прокомментировали угрозу санкций со стороны Великобритании

Эксперты считают, что в этом есть положительные стороны.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия может зеркально ответить на законотворческие инициативы Великобритании, которые дают ей право произвольно вводить санкции против физических и юридических лиц из РФ. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что взаимные санкции могут привести к торговой войне и дальнейшему давлению на российский бизнес, который "осел" в Соединенном Королевстве. Первое не так страшно, так как страна находится на восьмом месте в списке российских торговых партнеров. Большая доля пришлась на драгоценные металлы, на которые всегда найдется покупатель.

Изгнание российского бизнеса из Великобритании может быть даже выгодно России. Если на острове рушат имидж "тихой гавани" для капиталов и гонят олигархов к себе в страну, то это не плохо. Эксперты уверены, что ухудшающиеся отношения между Россией и Великобританией — это долгосрочный тренд.

Фото: МИД РФ