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Лавров назвал встречу глав МИД России Турции, Сирии, и Ирана важной

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По его словам, страны последовательно шли к этому результату.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал встречу со своими коллегами Турции, Сирии, и Ирана важной. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Лавров отметил, что запуск процесса турецко-сирийской нормализации оказывает позитивное влияние на ситуацию в регионе. Он подчеркнул, что это также положительно сказывается на общей атмосфере на Ближнем востоке. Также глава МИД подчеркнул, что страны последовательно шли к этому результату.

Ранее Лавров заявил, что США вновь пытаются вмешиваться в дела Афганистана.

Видео: МИД России

Теги: встреча, иран, мид россии, сергей лавров, сирия, турция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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