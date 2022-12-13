Лавров назвал встречу глав МИД России Турции, Сирии, и Ирана важной

Глава МИД России Сергей Лавров назвал встречу со своими коллегами Турции, Сирии, и Ирана важной. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
Лавров отметил, что запуск процесса турецко-сирийской нормализации оказывает позитивное влияние на ситуацию в регионе. Он подчеркнул, что это также положительно сказывается на общей атмосфере на Ближнем востоке. Также глава МИД подчеркнул, что страны последовательно шли к этому результату.
Ранее Лавров заявил, что США вновь пытаются вмешиваться в дела Афганистана.
Видео: МИД России
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