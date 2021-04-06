Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал реакцию США на поведение Киева в Донбассе разочаровывающей. Такое заявление министр сделал на итоговой пресс-конференции с индийским коллегой в Нью-Дели.
По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Чиновник отметил, что говорит о заявлениях, аналитических статьях и репортажей руководства Киева и местных СМИ. Лавров объяснил, что Москву тревожит ситуация, происходящее в регионе. Об этом дипломаты говорили европейским партнерам и Вашингтону. По мнению РФ, реакция Запада на переброску войск к линии соприкосновения на Донбассе и наращивание сил на востоке Украины разочаровывает.
Лавров допустил производство индийской вакцины от COVID-19 в России.
Видео: МИД России
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