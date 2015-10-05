Лавров назвал критерии принятия стран в БРИКС

Глава МИД России Сергей назвал критерии, которыми должны обладать страны для принятия в БРИКС. Об этом он сообщил журналистам.
По его словам, критериями при обсуждении расширения организации были вес, авторитет и позиция страны-претендента на международной арене. Также Лавров отметил, что все члены БРИКС выступают за пополнение рядов единомышленниками. Он пояснил, что к таковым относятся страны, которые верят в многополярность и необходимость более демократичных международных отношений.
В этом плане шесть стран, чьи названия были сегодня оглашены. Они в полной мере отвечают этим критериям.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что главы минфинов БРИКС сформируют группу по платежной системе к саммиту в Казани.
Видео: МИД России
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