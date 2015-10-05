Лавров: главы минфинов БРИКС сформируют группу по платежной системе к саммиту в Казани

По его словам, проект пула резервных валют БРИКС является "предчетой тех шагов, которые страны планируют предпринимать".

Главы минфинов БРИКС сформируют группу по платежной системе к саммиту организации в Казани. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, проект пула резервных валют БРИКС является "предчетой тех шагов, которые страны планируют предпринимать". Лавров отметил, что эти шаги направлены на формирование альтернативной платежной системы.

Как конкретно она будет выглядеть, поручено заниматься министрам финансов и председателям центральных банков. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что все страны БРИКС выступают за сохранение названия.

Видео: МИД России