Глава МИД РФ прокомментировал предложение Владимира Путина.

В МИД России прокомментировал предложение президента Владимира Путина создать безопасную зону для защиты городов от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По мнению дипломата, Харьков играет в этом вопросе не последнюю роль. Сотрудники СМИ хотели узнать у высокопоставленного чиновника о том, куда страна планирует "отодвигать" после создания демилитаризованной линии. Сергей Лавров пояснил, что у руководства России есть полная убежденность продолжать специальную военную операцию.

Путин об этом очень четко сказал, отвечая на вопрос, как обезопасить наши земли. Он сказал, надо отодвигать, отодвигать ту линию, с которой они могут по нам бить. Я так понимаю, Харьков здесь играет не последнюю роль. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что предложении создать демилитаризованную линию Владимир Путин публично сказал в январе 2024 года. Она, по словам политика, должна быть на таком удалении от российской государственной границы, которое обеспечило бы безопасность от обстрелов дальнобойными ракетами от армии киевского режима.

Лавров назвал мягчайшим закон об иноагентах в Грузии.

Фото и видео: МИД России