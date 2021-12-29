Лавров надеется, что опыт ОБСЕ в Косово не повторится в Донбассе

Глава МИД РФ вспомнил печальный опыт Югославии и агрессии НАТО.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров надеется, что опыт ОБСЕ в Косово в 1999 году не повторится на Донбассе. По мнению Москвы, в ой ситуации отзыв ОБСЕ использовался в качестве спускового крючка для агрессии в регионе со стороны НАТО. Такой информацией чиновник поделился с журналистами во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау. Он напомнил, что в текущем году Варшава председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Я надеюсь, что все причины, которые побудили отдельных участников ОБСЕ отозвать своих мониторов из этой миссии, связаны исключительно с такими факторами, как коронавирусная инфекция, отдых. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник уточнил, что говорит о странах, которые, по мнению дипломатов России, находятся сейчас в авангарде информационной террористической кампании. В связи с этим специалистам приходит на ум мысли о том, что речь может идти о "каких-то скрытых мыслях". Лавров напомнил, что в 1999 году начальник миссии ОБСЕ на сербской земле "раздул лживую тему убийства мирных жителей", которая якобы произошла в населенном пункте Рачик. Позже экспертами было доказано, что эти погибшие на самом деле были вооруженными боевиками, а скончались во время сражения. Однако Уолкер заявил мировой общественности о том, что имел место акт геноцида.

Лавров пошутил над "непонятливостью" польских журналистов.

Фото и видео: МИД России

