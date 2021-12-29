Глава МИД РФ несколько раз заявил журналистам, что РФ не имеет агрессивных планов по вторжению на Украину.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил над "непонятливостью" польских журналистов, которые несколько раз спросили чиновника о возможности вторжении на Украину после того, тот несколько раз прокомментировал эту тему. Инцидент зафиксирован на совместном брифинге с польским коллегой в Москве. В МИД РФ подчеркнули, что некоторые сообщения СМИ и различных политиков на эту тему являются спекуляциями и "информационным терроризмом". Лавров молча кивнул в ответ на вопрос иностранного журналиста: "То есть вторжения не будет?"

Непонятливый в общем у вас журналист какой-то. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее российские дипломаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что приписываемые России планы по эскалации напряженности вокруг Украины не соответствуют действительности. По мнению Кремля, Запад хочет использовать ситуацию как предлог для размещения в Восточной Европе большего количества боевой техники и сил вблизи границ с РФ.

Лавров: отказ Украины от вступления в НАТО позволил бы европейцам вздохнуть с облегчением.

Фото и видео: МИД России

