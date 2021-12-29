Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил над "непонятливостью" польских журналистов, которые несколько раз спросили чиновника о возможности вторжении на Украину после того, тот несколько раз прокомментировал эту тему. Инцидент зафиксирован на совместном брифинге с польским коллегой в Москве. В МИД РФ подчеркнули, что некоторые сообщения СМИ и различных политиков на эту тему являются спекуляциями и "информационным терроризмом". Лавров молча кивнул в ответ на вопрос иностранного журналиста: "То есть вторжения не будет?"
Непонятливый в общем у вас журналист какой-то.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ранее российские дипломаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что приписываемые России планы по эскалации напряженности вокруг Украины не соответствуют действительности. По мнению Кремля, Запад хочет использовать ситуацию как предлог для размещения в Восточной Европе большего количества боевой техники и сил вблизи границ с РФ.
Лавров: отказ Украины от вступления в НАТО позволил бы европейцам вздохнуть с облегчением.
Фото и видео: МИД России
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