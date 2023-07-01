Лавров: корни проблем человечества заключаются в отказе Запада уважать равенство стран

Глава МИД РФ оценил позицию Запада.

Все корни проблем человечества после создания ООН заключаются в том, что страны коллективного Запада категорически отказывался действовать, уважая суверенное равенство всех остальных стран на геополитической арене. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами медиагруппы "Радио и ТВ Португалии" сделал глава российского министра по иностранным делам. Дипломат уточнил, что на Западе продолжают мыслить и действовать колониальными методами.

Все корни проблем человечества после создания ООН заключаются в том, что Запад категорически отказывался действовать, уважая суверенное равенство всех остальных. Он продолжает мыслить и действовать колониальными методами – живя за счет остальных. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник пояснил, что для того, чтобы Всемирная организация стала действенным международным инструментом от ее руководителей и стран требуется выполнять Устав ООН, а также вернуться к международным обязательствам, которые были торжественно "провозглашены, подписаны, ратифицированы".

Лавров сравнил с базаром идею о мире на Украине в обмен на территории.

Фото и видео: МИД России