Лавров: корни проблем человечества заключаются в отказе Запада уважать равенство стран

Все корни проблем человечества после создания ООН заключаются в том, что страны коллективного Запада категорически отказывался действовать, уважая суверенное равенство всех остальных стран на геополитической арене. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами медиагруппы "Радио и ТВ Португалии" сделал глава российского министра по иностранным делам. Дипломат уточнил, что на Западе продолжают мыслить и действовать колониальными методами.
Все корни проблем человечества после создания ООН заключаются в том, что Запад категорически отказывался действовать, уважая суверенное равенство всех остальных. Он продолжает мыслить и действовать колониальными методами – живя за счет остальных.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Чиновник пояснил, что для того, чтобы Всемирная организация стала действенным международным инструментом от ее руководителей и стран требуется выполнять Устав ООН, а также вернуться к международным обязательствам, которые были торжественно "провозглашены, подписаны, ратифицированы".
Лавров сравнил с базаром идею о мире на Украине в обмен на территории.
Фото и видео: МИД России
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