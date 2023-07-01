Лавров сравнил с базаром идею о мире на Украине в обмен на территории

Глава МИД РФ рассказал о том, какую цель преследует Владимир Зеленский.

Россия на Украине ведет боевые действия не за территории, а за людей, историю, религию и русский язык, который является официальным языком всей системы ООН. Такое мнение в рамках общения с журналистами иностранной медиагруппы "Радио и ТВ Португалии" высказал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник заметил, что в настоящее время русский язык недружественные страны пытаются сокрушить не только на территории Украины, но также и в Прибалтике и других частях Европы. Эксперт заметил, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский в настоящее время выполняет приказы кураторов по уничтожению любых проявлений русской цивилизации.

Понимаете, это подход, как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории... На Украине этнических русских минимум 20 процентов, а тех, кто говорит и думает на русском языке — больше половины. Поэтому не в территориях дело. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским.

Фото и видео: МИД России