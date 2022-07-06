  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:41
111
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров: компании России и Вьетнама продолжат совместную работу вопреки санкциям

0 0

Он напомнил, что у стран очень тесное взаимодействие в сфере энергетики.

Компании России и Вьетнама продолжат совместную работу вопреки санкциям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

По словам дипломата, бизнес Вьетнама видит свой интерес и выгоду от дальнейшего развития экономических связей с Россией. Лавров напомнил, что у стран очень тесное взаимодействие в сфере энергетики.

Есть совместные компании в сфере добычи и доставки на международные рынки углеводородов, и мы сегодня говорили о том, что эти компании будут продолжать свою работу.

Сергей Лавров, глава МИД России

Также Лавров отметил, что вопреки санкциям в прошлом году товарооборот вырос на четверть, а в первые месяцы нынешнего года тенденция продолжается.

Ранее Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона.

Видео: МИД России

Теги: вьетнам, компании, мид россии, санкции, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии