Лавров: компании России и Вьетнама продолжат совместную работу вопреки санкциям

Он напомнил, что у стран очень тесное взаимодействие в сфере энергетики.

Компании России и Вьетнама продолжат совместную работу вопреки санкциям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

По словам дипломата, бизнес Вьетнама видит свой интерес и выгоду от дальнейшего развития экономических связей с Россией. Лавров напомнил, что у стран очень тесное взаимодействие в сфере энергетики.

Есть совместные компании в сфере добычи и доставки на международные рынки углеводородов, и мы сегодня говорили о том, что эти компании будут продолжать свою работу. Сергей Лавров, глава МИД России

Также Лавров отметил, что вопреки санкциям в прошлом году товарооборот вырос на четверть, а в первые месяцы нынешнего года тенденция продолжается.

Ранее Лавров прокомментировал обнародование фрагментов разговора Путина и Макрона.

Видео: МИД России