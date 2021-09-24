Лавров и глава МИД Японии обсудили развитие двусторонних отношений

Лавров уже провел несколько встреч с зарубежными коллегами.

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги перспективы развития двусторонних отношений.

Министры обсудили перспективы реализации договоренности лидеров о комплексном развитии двусторонних связей в целях их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области, - говорится в сообщении МИД России.

Для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН Лавров прибыли в среду, 23 сентября. Отмечается, что он уже успел провести несколько встреч с зарубежными коллегами. Его выступление должно состояться 25 сентября.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia