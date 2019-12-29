Лавров и Зариф обменялись мнениями о ситуации в Идлибе и коронавирусе

Министры провели телефонные переговоры

Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обменялись мнениями о ситуации в Идлибе и коронавирусе. Главы министерств иностранных дел России и Ирана провели телефонные переговоры.

Они обсудили распространение коронавируса и ситуацию в Идлибе. Об этом говорится в канале иранского внешнеполитического ведомства в Telegram.

Также Лавров и Зариф обсудили экномическое сотрудничество двух стран. Говорили они про астанинский процесс.

Ранее Иран запросил помощь у России в связи с коронавирусом.

Видео: YouTube / Channel 4 News