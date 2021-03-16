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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии

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Глава турецкого МИД заявил об угрозе терроризма, с которым необходимо покончить.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с главой МИД РФ Сергеем Шойгу ситуацию в Сирии. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой.

Чавушоглу отметил, что ситуация в регионе была одной из тем переговоров с Лавровым. По словам главы турецкого МИД, есть сложности и угроза терроризма, с которым необходимо покончить.

Ранее мы сообщали, что Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку встречи на высшем уровне между Россией и Турцией.

Видео: МИД России

Теги: мевлют чавушоглу, мид россии, мид турции, переговоры, сергей лавров, сирия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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