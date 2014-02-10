Лавров: Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене

Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ.
По его словам, западные страны одержимы осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте. Лавров отметил, что такая тенденция проявляется в разных сферах международной жизни. Глава МИД добавил, что это также проявляется "в отношении Запада к деятельности интеграционных структур на постсоветском пространстве".
Ранее Лавров назвал расшатывание внутриполитической ситуации в России целью США.
Видео: Telegram / Zvezdanews
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