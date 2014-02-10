Лавров: Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене

По его словам, западные страны одержимы осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте.

Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ.

По его словам, западные страны одержимы осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте. Лавров отметил, что такая тенденция проявляется в разных сферах международной жизни. Глава МИД добавил, что это также проявляется "в отношении Запада к деятельности интеграционных структур на постсоветском пространстве".

Ранее Лавров назвал расшатывание внутриполитической ситуации в России целью США.

Видео: Telegram / Zvezdanews