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Лавров: Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене

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По его словам, западные страны одержимы осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте.

Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ.

По его словам, западные страны одержимы осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте. Лавров отметил, что такая тенденция проявляется в разных сферах международной жизни. Глава МИД добавил, что это также проявляется "в отношении Запада к деятельности интеграционных структур на постсоветском пространстве".

Ранее Лавров назвал расшатывание внутриполитической ситуации в России целью США.

Видео: Telegram / Zvezdanews

Теги: гегемония, запад, мид россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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