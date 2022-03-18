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Лавров: Украина готовила захват ДНР и ЛНР с чудовищным кровопролитием

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Глава МИД РФ рассказал о том, что Киев не смог реализовать Минские договоренности.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Украина готовила захват ДНР и ЛНР с чудовищным кровопролитием. Такое мнение министр высказал в интервью для телеканала RT. Запись общения доступна на аккаунте МИД РФ в социальных сетях. Чиновник уточнил, что власти страны не смогли реализовать минские соглашения, после чего якобы решились на захват потерянных территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Они, не сумев реализовать минские соглашения, подготовили "план Б". Речь идет о захвате потерянных территорий с чудовищным кровопролитием, с эскалацией того, что они делали с гражданским населением на протяжении восьми лет.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров обратил внимание прессы на то, что российские военнослужащие совместно с силами ДНР и ЛНР обнаружили документы Генерального штаба Украины, в которых описывается полномасштабное нападение Киев против республик Донбасса.

Лавров: против РФ ведут информвойну с методами терроризма.

Фото и видео: МИД России

Теги: гарантии безопасности, днр, донбасс, лнр, мид, минские соглашения, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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