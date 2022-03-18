Лавров: против РФ ведут информвойну с методами терроризма

Глава МИД РФ рассказал об отсутствии независимых СМИ на Западе.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что против России на Западе ведут информационную войну с методами информационного терроризма. Такое мнение чиновник высказал в рамках интервью для телеканала RT. Запись встречи опубликована в аккаунте МИД РФ в социальных сетях.

Подмена тезисов, когда что-то происходит, например массовые демонстрации, протесты, которые им не нравятся, это сразу клеймится как внутренний терроризм. Это война. Здесь нет никаких сомнений. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил прессе о том, что в мировом информационном поле доминируют американские и британские СМИ (англосаксонский мир). Россия же в данном пространстве занимает только скромное место. Сергей Лавров уточнил что вторым вопросом является качество этих медиа и тех материалов, которые они производят. В МИД РФ подчеркнули, что на Западе нет такого понятия как независимое издание. В качестве примера Лавров привел ситуацию с телеканалом Fox News, который "пытается сохранить какой-то альтернативный взгляд".

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Фото и видео: МИД России