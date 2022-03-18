Лавров: Украина может быть проектом Пентагона по созданию биолабораторий

Глава МИД РФ рассказал о требованиях разобраться в ситуации на площадке СБ ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. Такое заявление министр сделал в интервью для телеканала RT. Запись встречи опубликована в аккаунте МИД РФ в социальных сетях. В Москве считают, что Вашингтон развернул порядка 300 медицинских лабораторий по всему миру. Многие из них располагаются на территориях бывших советских республик.

Украина, возможно, - это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который распоряжается деятельностью. Нам необходим механизм, который позволил бы добиться транспарентности в этой военно-биологической деятельности где бы то ни было. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр по иностранным делам заявил прессе о том, что Россия настаивает на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в Совете Безопасности ООН. Контроль за происходящим должен на себя возложить КБТО.

Лавров оценил статью Bild о его сорванном вылете в Китай.

Фото и видео: МИД России