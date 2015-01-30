Лавров: Сирия выразила России поддержку и понимание целей спецоперации на Украине

По его словам, в Дамаске осознают причины происходящего.

Сирия выразила России поддержку и понимание целей спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

Лавров отметил, что Россия выразила признательность сирийским друзьям за полное понимание ситуации на Украине. Он подчеркнул, что в Дамаске осознают причины, которые привели к нынешней обстановке.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сбили украинский самолет Су-27.

Видео: МИД России