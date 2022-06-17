Лавров: Швецию и Финляндию не послушают при решении о развертывании там сил НАТО

Глава МИД РФ рассказал о зависимости стран от англосаксов.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Швецию и Финляндию не послушают при решении о развертывании в странах сил НАТО. Такое мнение чиновник высказал в интервью для британского телеканала BBC.

Когда и если произойдет вступление Швеции и Финляндии в НАТО, мы посмотрим, что будет в реальности происходить на земле. Будут ли туда поставляться вооружения, развернуты новые контингенты. Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник считает, что руководство Швеции и Финляндии только говорит о том, что на их территории не будет иностранных Вооруженных сил и военных баз. При этом глава Пентагона Ллойд Остин уведомил прессу о том, что Вашингтон намерен нарастить собственное военное присутствие в европейском регионе. При этом США еще не решили, будет ли оно постоянным или ротационным. Он также не добавил, что Минобороны США требуется посоветоваться с европейскими странами. Сергей Лавров уверен в том, что Финляндия и Швеция давно уже стали подчиненными англосаксам в рамках сближения ЕС и НАТО.

Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину.

Фото и видео: МИД России