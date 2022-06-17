Глава МИД РФ рассказал о том, что Москва объявила о спецоперации.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину. Соответствующее заявление российский министр по внешней политике сделал в интервью для британского телеканала BBC. По словам гостя эфира, Москва объявила о начале проведения специальной военной операции на территории соседнего государства, когда другого выхода для страны уже не существовало.

Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению чиновника, на Украине лелеют и опекают, а также "всячески пестуют" неонацистский режим. Сергей Лавров напомнил о том, что президент Владимир Зеленский заявил о таком политическом курсе еще в сентябре прошлого года. Он напомнил, что Киев объявил о том, что русские люди "пусть уезжают в Россию". Министр рассказал иностранному журналисту о том, что неонацистский радикальный батальон "Азов" (террористический, запрещенный в РФ). был внесен в некоторых западных странах (США, Японии) в перечень экстремистских организаций.

Лавров: представители ООН часто выступают рупором фейковых новостей про Россию.

Фото и видео: МИД России

