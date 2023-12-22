Лавров: Россия тепло относится к армянскому народу

Россия тепло относится к армянскому народу. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на своей итоговой ежегодной пресс-конференции.
По его словам, история расставит все по своим местам, однако Москва в одиночку не решит всех проблем. Лавров отметил, что "для танго нужны двое".
Как уже публично заявили в Армении: ОДКБ разочаровало, Россия разочаровала, а вот Запад не разочаровал. Это выбор армянского руководства.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ранее Лавров заявил, что нельзя верить Западу.
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