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Лавров: Россия тепло относится к армянскому народу

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По его словам, Москва в одиночку не решит всех проблем.

Россия тепло относится к армянскому народу. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на своей итоговой ежегодной пресс-конференции.

По его словам, история расставит все по своим местам, однако Москва в одиночку не решит всех проблем. Лавров отметил, что "для танго нужны двое".

Как уже публично заявили в Армении: ОДКБ разочаровало, Россия разочаровала, а вот Запад не разочаровал. Это выбор армянского руководства.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что нельзя верить Западу.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: армения, мид россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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