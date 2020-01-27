Лавров: Россия переживает судьбоносный этап в своей истории

Глава МИД РФ рассказал о вызовах, существующих для страны.

Российская дипломатия продолжит отстаивать национальные интересы, честь и достоинство страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на торжественной церемонии гашения почтовой марки, посвященной 200-летию с момента учреждения МИД РФ, сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он пояснил, что сейчас государство переживает судьбоносный этап в своей истории, так как определяется новый миропорядок и место Москвы в нем.

Нам предстоит и далее настойчиво, творчески работать на международной арене над выполнением принимаемых решений российского руководства по отстаиванию национальных интересов, чести и достоинства, исторического наследия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат напомнил о том, что основными целями для российской внешней политики остаются обеспечение национальной безопасности страны, независимости и территориальной целостности, создание благоприятных внешних условий для устойчивого внутреннего развития, усиления позиций РФ на глобальной арене.

Лавров: у России не осталось никакого доверия к МУС.

Фото и видео: МИД России