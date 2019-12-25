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Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны
Сегодня, 14:23
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Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны

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Его также настораживает, когда Запад "по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме".

Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Дипломат напомнил о словах президента США Джо Байдена, который говорил, что альтернативой "санкциям из ада" может быть только третья мировая война. Он отметил, что в России об этом никогда не говорили.

Конечно, это настораживает, когда Запад по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме.

Сергей Лавров, глава МИД России

Также Лавров заявил, что не верит в начало ядерной войны. По его словам, эту тему в контексте событий на Украине вбрасывали исключительно представители Запада.

Ранее Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны.

Фото: МИД России

Теги: мид россии, сергей лавров, третья мировая война
Категории: Лента новостей, Новости России,

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