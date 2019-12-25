Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что холодный мир лучше холодной войны. Об этом он заявил на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия 1".
Лавров прибыл в Анталью на переговоры с главой МИД Украины Дмитрией Кулебой. Перед этим он встретился в Чавушоглу и в разговоре с ним отметил, что в Турции сейчас "не очень тепло". На это глава турецкого МИД ответил, что погода в стране сейчас действительно не теплая.
Холодный мир лучше холодной войны.
Сергей Лавров, глава МИД России
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Фото: МИД России
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