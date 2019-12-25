Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны

Он отметил, что сейчас в Турции "не очень тепло".

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что холодный мир лучше холодной войны. Об этом он заявил на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия 1".

Лавров прибыл в Анталью на переговоры с главой МИД Украины Дмитрией Кулебой. Перед этим он встретился в Чавушоглу и в разговоре с ним отметил, что в Турции сейчас "не очень тепло". На это глава турецкого МИД ответил, что погода в стране сейчас действительно не теплая.

Холодный мир лучше холодной войны. Сергей Лавров, глава МИД России

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Фото: МИД России