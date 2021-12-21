Премьер-министр Армении принял приглашение лидера РФ посетить Москву.

Глава армянского правительства Никол Пашинян планирует посетить Россию в апреле 2022 года. Такое заявление чиновник сделал на заседании местного республиканского парламента от 10 марта. Премьер-министр получил официальное приглашение посетить с рабочим визитом Москву от российского лидера Владимира Путина еще в конце февраля.

Как вы знаете, в апреле у меня планируется визит…Сейчас мы находимся на подготовительном этапе и должны сделать все, чтобы он получился насыщенным и на высоком уровне. Никол Пашинян, премьер-министр РФ

Напомним, что личная встреча глав государств РФ и Армении приурочена к 30-летию с начала дипломатических отношений между странами. Дипломатические контакты были установлены с 3 апреля 1992 года.

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Фото и видео: Facebook / Nikol Pashinyan Նիկոլ Փաշինյան рр