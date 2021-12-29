Арарат Мирзоян заметил, что Армения ждет ответа от Баку.

Ереван разработал пакет мер по деэскалации на границе с Азербайджаном. Такую информацию местным парламентариям подтвердил глава внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян. Чиновник пообещал, что предложения Армении будут переданы в Баку. Инициативы отражают планы по зеркальному отводу боевых сил, а также об увеличении уровня безопасности в регионе.

Да, армянская сторона разработала пакет мер по деэскалации ситуации в приграничной зоне. Мы передали подготовленный пакет как российской стороне, так через российскую сторону и Азербайджану. Ожидаем ответа. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

Напомним, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров упоминал прессе, что общался с армянским коллегой по вопросу урегулирования территориального конфликта между Ереваном и Баку. Он пообщал передать инициативы Армении в Азербайджан.

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