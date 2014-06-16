Пашинян: в формате "3+3" не будут обсуждаться вопросы, по которым уже существуют платформы

Встреча запланирована на 10 декабря.

Армения примет участие в формате "3+3", предложенном президентом Турции Реджепом Эрдоганом, если на нем не будут обсуждаться вопросы, которые обсуждаются в уже существующих форматах. Об этом на правительственном часе в парламенте страны заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Мы обсуждали этот вопрос с нашими коллегами, в частности с российскими, и есть сигналы о том, что они разделяют это мнение. 10 декабря пройдет предварительное заседание этой рабочей группы в формате 3+3 – или, возможно, 3+2. Армения примет участие на уровне замминистра иностранных дел, так как именно на таком уровне предусмотрена эта встреча.

Никол Пашинян

Напомним, что в формат "3+3" подразумевает участие в переговорах России, Армении, Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии. В Тбилиси заявили, что не планируют принимать участие в формате, но предложили свой вариант диалога в виде "тройки", где также будут задействованы Баку и Ереван.

Видео: YouTube / Parliament of Armenia