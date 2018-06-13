Лавров: Россия не собирается мстить Западу и руководствоваться злостью

Глава МИД РФ сообщил о готовности принять в стране западные компании.

Никакого желания мстить коллективному Западу у руководства нашей страны нет, а Москва не хочет срывать на ком-то злость. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в Москве перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Чиновник заметил, что в тот момент, когда одумаются бывшие партнеры одумаются и захотят прийти на российский внутренний рынок для работы, то власти не будут их отталкивать. Однако при этом федеральное правительство задумается о том, на каких условиях такое сотрудничество будет возможным. При этом государство возьмет во внимание тот факт, что компании ранее сбежали по команде своих политических руководителей, чем продемонстрировали мировой деловой общественности свою ненадежность.

У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. Мы вообще считаем, что злость и желание мести - это плохой советчик. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат добавил, что работа западных предприятий в России не должна создавать каких-либо рисков для ключевых сфер отечественной экономической системы, мешать безопасности и социальному благополучию населения.

Фото: МИД России